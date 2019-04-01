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Лихачей, гоняющих по ремонтирующимся дорогам, ждут штрафы

Общество, 11:03 16 апреля 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru

Водителей, которые вопреки знакам не снижают скорость в зоне ремонтов, оштрафуют. "Уралуправтодор" утвердил схему организации дорожного движения, согласно которой подрядные организации, ремонтирующие федеральные трассы, могут использовать на местах автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба учреждения.

О том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений водителей предупредят соответствующие знаки.

Нововведение уже действует на участке трассы М5 "Урал" (подъезд к Екатеринбургу), где недавно начался капитальный ремонт.

Данная мера направлена на то, чтобы избежать в месте производства ремонтных работ нарушений скоростного режима, которые могут привести к ДТП и, как следствие, к затруднению движения.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# ПДД , ремонт дорог , скорость , Уралуправтодор , штрафы

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