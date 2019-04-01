Семьдесят четыре года назад началась Берлинская наступательная операция

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

Берлинская стратегическая наступательная операция началась 16 апреля 1945 года .

К началу апреля 1945 года советские войска находились в 60-70 км от Берлина. Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить немецкие войска на берлинском направлении, овладеть столицей Германии и с выходом на р. Эльба войти в соприкосновение с армиями союзников. Планировалось окружить и одновременно рассечь вражескую группировку на части и уничтожить их по отдельности. К проведению операции Ставка ВГК привлекла 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, часть сил Балтийского флота, 18-ю воздушную армию, Днепровскую военную флотилию – всего до 2,5 млн человек.

Утром 16 апреля началась артиллерийская подготовка, после ее окончания были включены 143 мощных прожектора. Стрелковые соединения при поддержке авиации преодолели 1,5-2 км. В течение 18 и 19 апреля главная ударная группировка 1-го Белорусского фронта рассекла немецкую 9-ю армию на три части. Войска 1-го Украинского фронта форсировали р. Нейсе. Захватив плацдармы, они обеспечили наведение понтонных мостов, по которым на противоположный берег переправились соединения армий.

17 апреля Маршал Советского Союза Иван Конев ввел в сражение главные силы 3-й и 4-й гвардейских танковых армий генерал-полковников Павла Рыбалко и Дмитрия Лелюшенко, которые прорвали вторую полосу обороны противника и за два дня продвинулись на 18 км.

В целом за три дня ударная группировка фронта завершила прорыв Нейсенского оборонительного рубежа на направлении главного удара на глубину до 30 км.

После прорыва Одерско-Нейсенского рубежа войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов начали развивать наступление для окружения Берлина.

20 апреля 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта вышли на подступы к Берлину. Уничтожив в течение последующих двух дней противника в районах Цоссена, Лукккенвальде и Ютербога, они преодолели внешний берлинский оборонительный обвод, ворвались на южную окраину города и отрезали пути отхода немецкой 9-й армии на запад.

Начиная с 20 апреля, к реализации общего замысла операции приступил и 2-й Белорусский фронт маршала Константина Рокоссовского.

Завершающий этап Берлинской наступательной операции начался 26 апреля. Советские войска постоянно уменьшали площадь района окружения, рассекали группировку противника на части, нарушали взаимодействие между ними и уничтожали по отдельности. Одновременно они пресекали не прекращавшиеся попытки немецкого командования осуществить прорыв на соединение с 12-й армией.

27 апреля войска овладели Потсдамом и одновременно завязали бои в центральном (девятом) оборонительном участке Берлина, где находились высшие государственные и военные органы управления Германии.

29 апреля стрелковые корпуса 3-й ударной армии вышли в район рейхстага. Подступы к нему прикрывались р. Шпрее и рядом укрепленных крупных зданий. 30 апреля началась артиллерийская подготовка штурма. После ее окончания подразделения 79-го стрелкового корпуса атаковали противника и ворвались в рейхстаг.

В результате боев 30 апреля положение берлинской группировки стало безвыходным. Она была рассечена на изолированные группы, управление войсками во всех звеньях нарушено. Несмотря на это, отдельные подразделения и части врага в течение нескольких дней продолжали бесперспективное сопротивление.

Только к исходу 5 мая оно было окончательно сломлено. В плен сдались 134 тыс. немецких солдат и офицеров.

Материал подготовлен на основе информации Научно-исследовательского

института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ