Заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на шесть процентов

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Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 13,25 %, но на 6,1 % выше показателя заболеваемости прошлой недели по данным на 14 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы не гриппозной этиологии.

Для профилактики ОРВИ рекомендуется: чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку; регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми; увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов; избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями; при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

Для недопущения распространения ОРВИ и гриппа лица, имеющие признаки острых респираторных инфекций, не должны допускаться в организованные коллективы.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу. Не заниматься самолечением.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.