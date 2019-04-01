Тюменок элегантного возраста ждут на новом образовательном сезоне в бьюти-студии

| Фото: Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколние" | Фото: Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколние"

Тюменки старшего поколения вновь готовятся покорять подиумы и делать добрые дела. Кураторы школы имиджа и стиля "Элегантный возраст" объявляют о начале нового модного образовательного сезона.

Первые занятия для тюменок серебряного возраста пройдут 16 апреля в 13 часов и 17 апреля в 12 часов. Всех желающих ждут в бьюти-студии "На набережной" (ул. Ленина, 2а, торгово-офисный центр "Панорама", 1 подъезд, офис 302/1). Необходима предварительная запись по телефону: 51-77-05.

Модный блок этой недели будет посвящен уходу за лицом. Эксперты красоты научат участниц проекта подбирать косметические средства в соответствии с типом кожи, расскажут о базовом антивозрастном уходе и главных правилах сохранения молодости эпидермиса.

В дальнейшем активистки 55+ познакомятся со стилистикой и имиджелогией, женской психологией и этикетом, смогут формировать свой образ, подбирать аксессуары и многое другое. Проект реализует Областной геронтологический центр, благотворительный фонд "Старшее поколение" в партнерстве с бьюти-студией "На набережной".

По итогам проекта представители старшего поколения станут волонтерами красоты и получат возможность проявить себя в качестве добровольцев, сообщают в региональном благотворительном фонде "Старшее поколение".

Дарья Казакова