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Особый противопожарный режим установлен в Ялуторовском районе

Общество, 14:43 16 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Особый противопожарный режим введен в Ялуторовском районе с 16 апреля, сообщает региональное управление МЧС.

Такие меры обусловлены ростом пожаров, связанных с палом сухой травы, сжиганием мусора и прошлогодней листвы на приусадебных участках и территориях садоводческих обществ. С 6 по 15 апреля в Ялуторовском районе произошло 32 пожара, в том числе четыре ландшафтных. На ликвидацию возгораний от сухой травы спасатели выезжали 27 раз, еще один раз - на горение мусора.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Для предупреждения возникновения пожаров, государственные инспекторы по пожарному надзору проводят профилактические мероприятия. Основной целью является предупреждение пожаров на территории дачных и садоводческих объединений.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Напомним, во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах поселений и городских территорий. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , особый противопожарный режим , Ялуторовский район

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