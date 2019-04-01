Госдума приняла закон о суверенном Интернете

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Закон о суверенном Интернете приняли депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении 16 апреля, сообщает пресс-служба ГД.

Изменения в федеральные законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесены в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования Интернета на территории страны в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

В соответствии с законом будут определены необходимые правила маршрутизации трафика, организован контроль их соблюдения. Законом вводятся новые понятия: "точка обмена трафиком", "номер автономной системы". Также будет минимизирована возможность передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи,

Координировать обеспечение устойчивой, безопасной и целостной работы Рунета будет Роскомнадзор.

Согласно внесенным изменениям владельцы трансграничных линий связи и точек обмена трафиком, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Кроме того, предусматривается возможность установки техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

При этом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.