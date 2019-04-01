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В Тюмени конфликт сестер из-за картофеля обернулся поножовщиной

Происшествия, 17:49 16 апреля 2019

фото Минсельхоз РФ

Тюменка ранила ножом сестру, которая попросила у нее картофель. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Информация о раненой женщине поступила в городскую полицию из медицинского учреждения.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ночью в одном из общежитий Тюмени повздорили сестры. Со слов пострадавшей, девушка пришла в гости к родственнице, которая была нетрезвой. Она попросила у сестры картошку, чтобы приготовить блюдо, но хозяйка ответила отказом. Конфликт перешел в драку. Злоумышленница схватила кухонный нож и несколько раз ударила им девушку. Местная жительница обратилась в медицинское учреждение.

Полицейские задержали 24-летнюю безработную тюменку. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

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# полиция , поножовщина , преступление , уголовное дело

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