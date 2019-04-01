Участникам "ПолитСтартапа" раскрыли секреты публичных выступлений

Подготовка участников партпроекта "ПолитСтартап" к встречам с избирателями стала темой очередного обучающего семинара, который состоялся в коворкинге "Точка опоры" Ялуторовска. Были рассмотрены психологические и политические аспекты, а также проведен разбор примеров типичных проблемных ситуаций и варианты выхода из них.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", на встрече также присутствовали депутаты, секретари первичных отделений, члены местного отделения "Опора России".

В рамках проекта состоялся мастер-класс о роли голоса, дикции и культуры речи в коммуникации. О том, как стать ярким оратором, рассказала присутствующим известная радиоведущая, тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Мария Кондратович.

Первая часть мастер-класса была посвящена культуре речи, разбору форм и норм произношения слов, в которых чаще всего допускаются ошибки. Вторую часть посвятили публичным выступлениям, а в третьей Мария рассказала, как правильно структурировать процесс выступления и на чем делать акценты. По ее словам, в выступлении всегда важны его начало и завершение. Мария Кондратович также обратила внимание присутствующих на то, что речь должна быть интересна слушателям, информация - полезной, а обстановка – комфортной.

Участники "ПолитСтартапа" также познакомились с речевыми упражнениями и техниками, которые позволят им эффективно управлять голосом в переговорах и во время публичных выступлений.

Федеральный наставник партпроекта "Единой России" "ПолитСтартап", депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ольга Швецова считает, что такие встречи очень полезны для ребят. "Мы стараемся основательно подготовить ребят к предварительному голосованию, поэтому программу наших встреч и обучающих семинаров строим так, чтобы каждый вопрос на эту тему был максимально широко раскрыт. Уверена, что "ПолитСтартап" поможет ребятам приобрести новые знания. Мы готовы делиться с ними и своим опытом, поскольку понимаем, что в политической сфере у молодых людей его пока немного. Но я убеждена, что после обучения в рамках этого партпроекта он у них появится", - сказала она.

Напомним, что предварительное голосование пройдет в Ялуторовске 26 мая. На прошлой встрече наставники проекта рассказали участникам о самой процедуре ПГ, а также призвали молодых людей активнее включиться в реализацию идеи по преображению Ялуторовска. Первые эскизы и идеи уже поступили.