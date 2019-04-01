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17 апреля в Тюмени снег, минусовая температура

Общество, 07:30 17 апреля 2019

gismeteo.ru | Фото: gismeteo.ru

6-4 градуса Цельсия ниже ноля - такую температуру прогнозирует сервис Gismeteo на весь день в Тюмени 17 апреля.

К вечеру потеплеет до минус двух градусов.

Синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег в течение дня. Ветер Северный со скоростью 6-16 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня 750-760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 32-55 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 50 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 25 минут.

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# погода в Тюмени , похолодание , снег

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