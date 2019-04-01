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Новые автобусные остановки появились в Тюмени

Общество, 12:42 17 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменено название автобусных остановок "Дачи – 1", расположенных на 5 км Велижанского тракта (при движении в обоих направлениях), им присвоено наименование "с/о "Малинка", сообщает Тюменьгортранс.

В районе дома № 79 по ул. Тимофея Чаркова, (при движении в обоих направлениях) появились новые автобусные остановки, которым присвоено наименование "ул. Сиреневая".

Решение принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города от 10.05.2016 №177-рк.

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# наименование , остановки , Тюменьгортранс

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