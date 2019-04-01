Новые автобусные остановки появились в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменено название автобусных остановок "Дачи – 1", расположенных на 5 км Велижанского тракта (при движении в обоих направлениях), им присвоено наименование "с/о "Малинка", сообщает Тюменьгортранс.

В районе дома № 79 по ул. Тимофея Чаркова, (при движении в обоих направлениях) появились новые автобусные остановки, которым присвоено наименование "ул. Сиреневая".

Решение принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города от 10.05.2016 №177-рк.