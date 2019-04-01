Из-за метели на Ямале закрыли зимники

| Фото: dtidh.yanao.ru | Фото: dtidh.yanao.ru

Проезд по зимним автодорогам запрещен до особого распоряжения на Ямале, сообщает региональное управление МЧС России.

На трассах Уренгой - Красноселькуп, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и Салехард - Надым наблюдается сильный порывистый Северо-восточный, Северный ветер с переходом на Южный с порывами от 7-12 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах снег и метель. Температура воздуха днем от -7 до -12 градусов, местами до -17 градусов.

Напомним, пользователи могут следить за состоянием зимников в режиме реального времени. Картинка с новых камер видеонаблюдения доступна через сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в разделе "Online-камеры".

МЧС напоминает, что выезд на закрытый зимник – неоправданный риск своей жизнью.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО": (34922) 7-17-04.