В Тюмени благоустроят пятьдесят два двора

| Фото: из архива администрации Тюмени | Фото: из архива администрации Тюмени

52 дворовых территории планируют благоустроить в Тюмени в 2019 году. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в эфире программы "Откровенно" на канале "Россия 24" 16 апреля.

"В этом году запланированы мероприятия по благоустройству 52 дворовых территорий. Эта работа всегда проходит в тесном контакте с собственниками. Начиная с разработки эскиза - предварительного плана по благоустройству территории — идет обсуждение с жителями, процесс согласования. Мы понимаем, что по каждому двору есть разные требования: кто-то хочет, чтобы больше места уделили игровым площадкам, другие — для спорта, третьи — для парковочных мест", — пояснил Руслан Кухарук.

Когда собственники приходят к решению, одобряют концепцию, то ее запускают в рабочее проектирование, после чего переходят к этапу строительно-монтажных работ. По словам главы Тюмени, горожане активно участвуют в проведении работ, могут высказывать предложения и замечания подрядчику. Приемка работ тоже ведется с участием жильцов.

Глава Тюмени отметил, что комплексное благоустройство дворов в областной столице ведется уже около восьми лет. За это время привели в порядок примерно 200 территорий. Как отметил Руслан Кухарук, благоустройство ведется комплексно. "Если есть необходимость замены сетей, которые проходят по территории многоквартирного жилого дома, то сначала ремонтируют их. Уже после мы приступаем к работам по благоустройству", — добавил он.

В эфире Руслан Кухарук напомнил, что существует порядок отбора дворовых территорий для благоустройства. "Чтобы двор попал в перечень, должен быть сформирован земельный участок под многоквартирным домом, должны быть представлены органы самоуправления, должна отсутствовать задолженность перед бюджетами по данному дому. Потом по нескольким фактором идет ранжирование дворов в зависимости от года постройки, от состояния дворовой территории, от того, когда сюда заходили с ремонтными работами. Мы выставляем баллы, ранжирование идет по каждому округу", — заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова