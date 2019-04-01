На улице Вьюжной в Тюмени начнут строить сквер

| Фото: www.tyumen-city.ru/ | Фото: www.tyumen-city.ru/

Строительство сквера на ул. Вьюжной в Тюмени планируют начать в 2019 году. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в эфире программы "Откровенно" на канале "Россия 24" 16 апреля.

В 2019 году запланировано проведение мероприятий по озеленению территории на ул. Вьюжной в районе Ямальский-2.

"В прошлом году здесь открыли школу. В этом году здесь возводят детский сад и поликлинику. Предусмотрены средства на создание нового сквера, в концепции которого мы попытались соединить пожелания местных жителей, представителей общественных, спортивных и молодежных организаций. Создан проект, который все одобрили. Мы попытались максимально учесть предложения всех тех, кому небезразлична эта территория", — поделился Руслан Кухарук.

Глава города отметил, что вопрос, касающийся озеленения, не теряет актуальности. "В 2018 году в Тюмени проводили компенсационное озеленение. Около четырех тысяч деревьев высадили на территории города с использованием денежных средств, которые поступали от вынужденной вырубки насаждений — когда ведутся строительно-монтажные работы, при прокладке коммуникаций, либо транспортных артерий. В этом случае деньги напрямую направляются на восстановление зеленого фонда", — поделился он.

Руслан Кухарук напомнил, что в областной столице реализуется программа по созданию комфортной городской среды. Немаловажную роль в ней занимает создание озелененных территорий. В данном случае речь идет не только об обновлениях существующих озелененных территорий, но и о создании новых территорий в микрорайонах, которые только застраиваются.

В 2019 в Тюмени предусмотрена высадка крупномерных деревьев. В Тюмени появятся около девяти тыс. деревьев. "Территории определены. Я поставил задачу, чтобы на сайте администрации Тюмени разместили информацию по локации", — добавил он.

Также Руслан Кухарук добавил, что в городе действует программа "Посади дерево". Тюменцы смогут высадить зеленые насаждения во дворах — помогут им в этом представители специализированных организаций.

Инна Пахомова