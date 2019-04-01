О вакцинации расскажут по горячей линии
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Всероссийская горячая линию по вакцинопрофилактике пройдет с 15 по 29 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Жители Тюменской области смогут получить консультации по вопросам вакцинации, Национального календаря прививок и иммунизации по эпидемическим показаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций.
Сотрудники управления проконсультируют жителей региона по телефону: 8 904 492 92 30.
В муниципальных районах области также организована горячая линия.