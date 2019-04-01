Опыт тюменской молодежи в реализации нацпроектов представили в Совете Федерации

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Круглый стол, посвященный роли молодежных общественных организаций в осуществлении контроля за реализацией национальных проектов прошел в Совете Федерации ФС РФ. В его работе приняла участие депутат Тюменской областной думы, ответственный секретарь Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Ольга Швецова.

Как сообщает ТРО партии "Единая Россия", она поделилась опытом работы, наработанном в тюменском регионе.

"Сегодня в Тюменской области на уровне молодежных общественных объединений мы готовы консолидировать молодой потенциал для участия в осуществлении контроля за реализацией национальных проектов, а также их целевых показателей. Для этого у нас есть несколько площадок", - отметила Швецова.

Одна из них - Собрание молодых депутатов при Тюменской областной думе. На заседаниях встречи с представительными органами муниципальных образований области проходят в рамках обсуждения того или иного нацпроекта. Уже прошли встречи, посвященные темам "Образование", "Здравоохранение", "ЖКХ", "Строительство, транспорт и дорожное хозяйство". Они стали прекрасной площадкой для обмена мнениями между исполнительной властью и молодыми депутатами.

Молодые депутаты на своих территориях ежедневно находятся в контакте с избирателями, они могут наблюдать за процессами реализации нацпроектов – и давать нам на заседаниях обратную связь о ходе реализации с подробной информацией и внесением предложений.

"Еще одной формой, которой мы пользуемся в работе с Общественной молодежной палатой и Собранием молодых депутатов, и она тоже может быть полезна при осуществлении контроля за исполнением нацпроектов, – это выездные заседания в муниципальные образования Тюменской области", - рассказала Ольга Швецова.

Эффективным инструментом контроля у депутатов-единороссов любого уровня за объектами, входящими в нацпроекты станет интерактивная платформа "Избиратель – депутат" в информационно-коммуникационной системе "Вся Россия".

"Молодые депутаты должны знать, как можно влиять на ход строительства того или иного объекта посредством данного сайта, как можно пользоваться единым чатом на сайте, модулем "инцидента". Это будет хорошим инструментом контроля для них", - уверена областной парламентарий.

Мощным инструментом для молодого политического сообщества могут являться социальные сети, которые так активно осваивают и используют в работе молодые депутаты и представители Молодежной палаты при Тюменской областной думе. На сегодняшний день все ресурсы интернета: онлайн-голосования, общение в чатах, прямые эфиры, социальные ролики и так далее – можно настроить на оперативный общественный контроль за исполнением нацпроектов.

"Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" как единый центр, аккумулирующий весь процесс регионального реагирования за исполнением нацпроектов в области, оперативно привлекает членов Общественной молодежной палаты и Собрания молодых депутатов в экспертные группы, которые будут работать в этом направлении", - резюмировала Ольга Швецова.