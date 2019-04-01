Конкурс красоты прошел в исправительной колонии в Тобольске

| Фото: управление ФСИН России по Тюменской области | Фото: управление ФСИН России по Тюменской области

Конкурс красоты прошел в исправительной колонии №13 Тобольска, сообщает управление ФСИН России по Тюменской области.

Конкурсанткам от четырех отрядов нужно было не только создать красивый образ физически, но и представить красоту музы, что вдохновляла талантливых поэтов и писателей, красоту поэтической мысли, красоту того, что помогало человеку создавать гениальные произведения.

В конкурсе участвовали все осужденные - в роли сценаристов, режиссеров, декораторов, модельеров, постановщиков номеров. Для конкурса было подготовлено большое число декораций, сшиты оригинальные наряды, платье одной из конкурсанток было сделано из бумажных цветов.

Конкурсантки создавали образы природы, стихий с помощью танцев, пластических номеров, пантомим. Был показан театр теней, в котором была представлена картина рождения мира.

Начальник колонии Александр Биттель вручил участницам конкурса красоты дипломы и ценные призы, а также звания "Муза поэта", "Муза очарования", "Муза обаяния", "Муза таланта". Победительнице конкурса "Муза поэта" была вручена корона.