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Геннадий Вершинин прочтет лекцию о символизме в музее Словцова

Общество, 20:00 17 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увлекательная лекция "От символизма к Врубелю. Поэтика искусств" для всех желающих состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 апреля в 18 часов, вход свободный, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Лекцию прочтет заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин.

Лекция будет сопровождаться мультимедийными материалами, обсуждением жизненных ситуаций. Лектор представит свои размышления на эту тему и ответит на вопросы слушателей.

В середине XIX века во французской поэзии появилось новое явление — "символизм", создавшее художественный язык, основанный на приемах синестезии. Он получил свое развитие в искусстве Серова и Врубеля, художников "Мира искусства", "Голубой розы", а также в советской архитектуре и дизайне 1920-х годов.

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# искусство , культура , лекция , музей

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