От тюменских школьников ждут заявки на конкурс "ТехЛидер"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Всероссийский конкурс научных и творческих работ "ТехЛидер" приглашает к участию школьников 7-11 классов и обучающихся учреждений среднего профессионального образования, сообщает ТИУ.

Очный тур состоится 27 апреля в Институте промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета.

Заявки на участие уже подали обучающиеся Тюмени, Ишима и Курганской области.

Конкурсные работы традиционно представлены по следующим направлениям: физика, электроэнергетика и приборостроение; химия, химические технологии и биотехнологии; инженерные науки и инновации; техническое творчество и изобретательство (технические модели, изобретательские и конструкторские проекты).

Заочный отборочный тур продлится до 20 апреля. В этот период необходимо предоставить заявки участников и материалы докладов на адрес электронной почты: kuleminaaa@tyuiu.ru, контактные телефоны 28-30-39, 8(922)475-56-62.

Участники, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены для презентации работ в очном туре, который начнется 27 апреля в 10 часов в Институте промышленных технологий и инжиниринга по адресу: ул. Володарского, 38.

Победители и призеры конкурса могут претендовать на дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов при поступлении в 2019 году в ТИУ в соответствии с правилами приема. Авторы наиболее оригинальных работ, не занявшие призовых мест, буду награждены дипломами участника и поощрительными призами.