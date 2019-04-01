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Круглый стол по закупкам и встреча с крупными заказчиками состоятся в Тюменской областной думе

Общество, 20:12 17 апреля 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области во Вконтакте | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области во Вконтакте

Круглый стол для региональных поставщиков/подрядчиков, заинтересованных в участии в закупках крупных заказчиков, в том числе в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", состоится в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) 19 апреля, начало в 14 часов.

Записаться на участие в круглом столе возможно в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области до 17 часов 18 апреля 2019 года.

Контактные лица: Юлия Павловна Ахметова, заведующий сектором импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности, тел. (3452) 42-65-57, AhmetovaYUP@72to.ru; Татьяна Александровна Исаева, главный специалист сектора импортозамещения отдела государственной поддержки промышленности, тел. (3452) 42-66-30, IsaevaTA@72to.ru.

Участие бесплатное, количество участников не ограничено. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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# круглый стол , облдума

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