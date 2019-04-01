Избирательная кампания по дополнительным выборам в Тюменскую облдуму началась

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Тюменское региональное отделение "Единой России" примет участие в избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Тюменской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19, сообщает пресс-служба партии.

Такое решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии. На нем же решено провести предварительное голосование по кандидатуре для последующего выдвижения кандидатом в депутаты в региональный парламент.

Кроме того, на заседании политсовета был создан оргкомитет по проведению предварительного голосования, в который вошли 11 представителей различных общественных объединений, бизнеса, молодежи, СМИ, органов власти.

Возглавил оргкомитет секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

На первом заседании оргкомитет определил сроки регистрации участников предварительного голосования – она пройдет с 18 по 30 апреля 2019 года. В процедуре имеют право участвовать совершеннолетние граждане Российской Федерации. Они могут быть как членами или сторонниками "Единой России", так и беспартийными. Еще одно важное условие — не иметь судимости и административных наказаний за изготовление и распространение экстремистских материалов, а также призывы экстремистского характера.

Предварительное голосование пройдет 26 мая. Отдать свой голос тюменцы смогут на десяти счетных участках.

Отметим, что в обязанности регионального оргкомитета входит консультирование потенциальных участников, прием документов на выдвижение, принятие решение о регистрации, формирование счетных комиссий, организация агитационных мероприятий, подведение итогов голосование.