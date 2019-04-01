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Тюменские студенты могут пройти стажировку в Китае

Общество, 08:29 19 апреля 2019

ТИУ во ВКонтакте | Фото: ТИУ во ВКонтакте

Студенты и сотрудники ТИУ смогут поехать на стажировку в Китай. Тюмень впервые принимает участие в федеральном проекте "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор", сообщает пресс-служба вуза.

Организационной площадкой является Студенческая инновационная платформа. Международный молодежный бизнес-инкубатор – это уникальная серия проектов, позволяющих ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, обмене инновациями и привлечении инвестиций на международном уровне.

Участие в проекте предполагает прохождение обучения на территории России, а также зарубежную стажировку в стране-партнере, основной целью которой является налаживание деловых связей.

Участником проекта может стать любой человек в возрасте от 18 до 35 лет, который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки.

Набор участников продлится до 1 июля 2019 года. Чтобы попасть в список участников необходимо зарегистрироваться на портале АИС "Молодежь России" и подать заявку на участие в программе инкубатора.

Победители, прошедшие заочный отбор отправятся на обучение тонкостям ведения бизнеса на международном рынке и взаимодействию с бизнес-сообществом Китая.

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# Китай , конкурс , стажировка , студенты , ТИУ

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