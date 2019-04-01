Конкурс "Памятники Тюмени" откроют в Литературно-краеведческом центре

Церемония открытия VIII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 18 апреля в 15 часов. Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Открой свой город заново!", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В 2019 году конкурс посвящен выдающимся личностям, которые когда-то побывали в Тюмени, и памятникам истории и культуры города, отмеченным путешественниками в воспоминаниях. "Проездом в Тюмени" – такова главная тема краеведческого испытания.

Принять участие в конкурсе могут горожане в возрасте от 6 лет и старше. Для каждой возрастной группы подготовлены особые номинации и задания, представленные в красочных буклетах.

Дети от 6 до 9 лет будут раскрашивать картинки с изображением памятника истории. Для возрастной группы 10 – 14 лет предусмотрена номинация "Дома и люди". В буклетах им предложат не просто ответить на вопросы, но и написать небольшое эссе на заданную тему. Взрослых участников ожидает историко-культурный фотоквест "Проездом в Тюмени".

Подробное описание заданий можно найти на официальном сайте Централизованной городской библиотечной системы.

Победителей отберет экспертная комиссия по максимальной сумме набранных баллов. Члены жюри учтут правильность ответов, глубину раскрытия темы эссе, красочность и особенности выполнения раскрасок, оригинальность идеи и качество выполнения фотографий.

Конкурсные работы принимают по 18 мая в любой публичной библиотеке Тюмени. 31 мая состоится церемония награждения победителей VIII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" и закрытие Дней исторического и культурного наследия.