Пошаговую инструкцию, как перейти на онлайн-кассу, дадут на семинаре в тюменском технопарке

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Конференция "Как перейти на онлайн-кассу в 2019 году? Пошаговая инструкция" состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 24 апреля с 9 часов 30 минут до 16 часов 45 минут.

Как сообщают организаторы, конференция предназначена для собственников, руководителей, бухгалтеров из сферы услуг, розницы и общепита.

На конференции рассмотрят следующие вопросы: нужна ли онлайн-касса вашему бизнесу?; как выбрать онлайн-кассу и сэкономить?; в чем польза перехода на онлайн-кассу?

Для участия в конференции необходимо зарегистрировать по ссылке.