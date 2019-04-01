  • 19 апреля 201919.04.2019пятница
  • USD64,0688
    EUR72,2440
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

Пошаговую инструкцию, как перейти на онлайн-кассу, дадут на семинаре в тюменском технопарке

Общество, 08:40 19 апреля 2019

МегаФон | Фото: МегаФон

Конференция "Как перейти на онлайн-кассу в 2019 году? Пошаговая инструкция" состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 24 апреля с 9 часов 30 минут до 16 часов 45 минут.

Как сообщают организаторы, конференция предназначена для собственников, руководителей, бухгалтеров из сферы услуг, розницы и общепита.

На конференции рассмотрят следующие вопросы: нужна ли онлайн-касса вашему бизнесу?; как выбрать онлайн-кассу и сэкономить?; в чем польза перехода на онлайн-кассу?

Для участия в конференции необходимо зарегистрировать по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# онлайн-кассы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 19.04.2019Прокурор области проведет прием граждан в Абатском
08:51 19.04.2019Транспорт и хранение углеводородного сырья обсудят в опорном вузе
08:40 19.04.2019Пошаговую инструкцию, как перейти на онлайн-кассу, дадут на семинаре в тюменском технопарке
08:29 19.04.2019Тюменские студенты могут пройти стажировку в Китае