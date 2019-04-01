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Более трехсот работ представили народные умельцы на выставке в Тюмени

Общество, 11:47 18 апреля 2019

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка мастеров народных художественных промыслов открылась в Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Ее участники представили более 300 работ, сообщает областной департамент культуры.

Выставка стала частью первого областного фестиваля-конкурса народных промыслов и ремесел. На ней представлены самые разные направления творчества - художественная обработка дерева и металла, традиционное валяние, народная кукла, лоскутное шитье, художественное ручное ткачество, урало-сибирская роспись, вышивка, гончарные и керамические изделия.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Увидеть уникальные работы тюменских мастеров горожане могут до 5 мая включительно. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 13 до 18 часов.

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# выставка , музейный комплекс , народные промыслы

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