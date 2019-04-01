Роспотребназдор: снято с реализации тридцать шесть партий хлеба

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 партий хлебобулочных изделий объемом 64 кг и четыре партии мукомольно-крупяных изделий объемом 28 кг снято с реализации за первый квартал 2019 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основную долю забраковки составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя, также продукция с истекшим сроком годности.

Всего более 100 проверок хлебобулочных предприятий провели специалисты управления в первом квартале 2019 года.

Проведены исследования 118 проб хлеба, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, также на наличие ГМО.

Из исследованных 83 проб хлеба и хлебобулочных изделий, одна проба не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам. 35 проб мукомольно-крупяных изделий соответствовали гигиеническим нормативам.

По результатам выявленных нарушений виновные лица оштрафованы на общую сумму порядка 900 тыс. рублей.