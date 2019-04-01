Полицейские Увата запустили флешмоб "Добрая книга"

| Фото: https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Флешмоб "Добрая книга" организовали полицейские Уватского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В ходе акции полицейские рассказывают молодежи о своих любимых книгах, которые учат добру, справедливости, закладывают основы социального и патриотического воспитания.

"Наша цель – порекомендовать молодежи литературные произведения, проверенные временем и опытом, способные оставить положительный отпечаток в сознании людей, повлиять на формирование личности и гражданского сознания",- отметил заместитель начальника отдела ОМВД России по Уватскому району Алексей Ковков.

Открыла флешмоб старший инспектор по делам несовершеннолетних Гульнара Кугаевская. Она рекомендовала к прочтению сказку "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

"Кто в детстве не ознакомился с книгой французского писателя и профессионального военного летчика, рекомендую ее прочесть. Я знакомилась с этой книгой в довольно юном возрасте и не сразу поняла смысл, но перечитав в сознательном возрасте, открыла ее для себя по-новому. Прочитать ее нужно обязательно", - рассказала Гульнара Кугаевская.