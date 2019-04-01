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Жительница Тюменского района привезла награду с чемпионата по бочче

Спорт, 19:31 18 апреля 2019

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Екатерина Ежова из пос. Боровский завоевала бронзовую медаль на чемпионате по бочче – паралимпийскому виду спорта, игре с мячом на точность, сообщает управление по спорту и молодежной политике Тюменского района.

Чемпионат проходил в Алексине Тульской области с 11 по 16 апреля. На старт соревнований вышли 98 спортсменов из 22 регионов страны, которые разыграли семь комплектов медалей.

Екатерина Ежова завоевала бронзовую медаль в категории спортсменов с поражением верхних конечностей. Мастер спорта России по бочче из с. Червишево Евгений Иванов занял девятое место.

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# бочче , паралимпийцы , Тюменский район

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