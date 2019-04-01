Жительница Тюменского района привезла награду с чемпионата по бочче

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Екатерина Ежова из пос. Боровский завоевала бронзовую медаль на чемпионате по бочче – паралимпийскому виду спорта, игре с мячом на точность, сообщает управление по спорту и молодежной политике Тюменского района.

Чемпионат проходил в Алексине Тульской области с 11 по 16 апреля. На старт соревнований вышли 98 спортсменов из 22 регионов страны, которые разыграли семь комплектов медалей.

Екатерина Ежова завоевала бронзовую медаль в категории спортсменов с поражением верхних конечностей. Мастер спорта России по бочче из с. Червишево Евгений Иванов занял девятое место.