Тюменские волонтеры подключились к акции ответственного донорства

| Фото: со страницы Волонтеров-медиков Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Волонтеров-медиков Тюменской области во "ВКонтакте"

Пополнят банк крови на ежегодной весенней донорской акции по сдаче крови добровольцы из числа студентов Тюменского государственного медицинского университета 18 апреля.

Донация пройдет на областной Станции переливания крови, в этот раз ее приурочили к Всероссийской донорской акции "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор" 17-21 апреля.

Как пояснила заместитель начальника управления по воспитательной и внеучебной работе ТюмГМУ Инга Некрасова, волонтеры-медики вуза проводят просветительскую работу, направленную на популяризацию донорства крови и ее компонентов.

"В торговом центре "Сити Молл" студенты раздавали посетителям листовки, говорили о пользе донорства, о взаимодействии со станцией переливания крови. Наши ребята также провели лекции в ТюмГУ - их пригласили для проведения разъяснительной работы, презентации донорского движения в России", - сообщила Инга Некрасова.

20 апреля, в Национальный день донора крови, на фестивале "Делаю свой город лучше" в сквере Александра Моисеенко волонтеры ТюмГУ проведут для тюменцев квест "Первое правило донора - быть здоровым!" и объявят команду-победителя. В тот же день в вузе пройдет интеллектуальная игра "Донорский квиз".

Татьяна Ковалева