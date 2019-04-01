Акция "Заботливый прохожий" рассчитана на помощь бездомным

| Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" ВКонтакте

Акцию "Заботливый прохожий" запустил центр помощи "Милосердие" в Тюмени. Жителей областной столицы призывают рассказывать бездомным о том, где можно поесть и получить чистые вещи.

"Акция рассчитана на отзывчивость горожан, готовых помочь изменить облик бездомного. Теперь каждый человек, проживающий на улице, сможет принять душ и получить чистые вещи в центре помощи "Милосердие". Санпропускник работает каждый день с 10 до 15 часов кроме выходных", - сообщают организаторы.

Для удобства сотрудники центра сделали памятку для добровольцев, желающих поддержать акцию. Те, кто не готов к прямому контакту, но хотят помочь, могут привезти в центр продукты, средства личной гигиены и сезонную одежду.

| Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" ВКонтакте

Тюменцам, увидевшим нуждающихся в помощи бездомных, советуют рассказать им о работе центра помощи "Милосердие" на ул. Коммунистической, 70, по возможности помочь добраться до него — на своем транспорте или машинах службы "Социальный экспресс" (телефон: 626-565).

Здесь живущие на улице люди смогут принять душ, пройти санитарную обработку, получить чистое белье, питание. При наличии мест бездомный может остаться на ночлег. Также сотрудники центра помогают оказавшимся в непростой ситуации людям восстановить документы. Бездомного могут включить в реабилитационную программу.

Как сообщают в центре помощи "Милосердие", возможность пройти санитарную обработку, помыться, побриться и переодеться получили уже несколько человек, живущих на улице. Главное, как отмечают организаторы, они получили новый опыт — увидели желание других людей помочь им изменить свою жизнь.