Дела по мошенничеству расследуют в Ишиме

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Два уголовных дела по факту мошенничества возбудили в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В первом случае мужчине на телефон позвонил неизвестный и предложил приобрести вычислительную технику. Потерпевший в счет оплаты товара перевел по названным реквизитам более 23 тыс. рублей. В указанное время мужчина технику не получил.

В другом случае, 30-летняя женщина перевела на карту злоумышленника около 12 тыс. рублей за пиломатериал, но товар так и не получила.

Полицейские призывают граждан быть бдительными при покупке товаров через интернет или по звонку от неизвестных лиц.