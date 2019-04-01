  • 18 апреля 201918.04.2019четверг
  • USD63,9450
    EUR72,3602
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер западный

Всероссийский сбор "СОЮЗ-2019- Наследники Победы" пройдет в Казани

Общество, 19:49 18 апреля 2019

myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

Школьников 14-17 лет соберет ХVI Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "СОЮЗ-2019 – Наследники Победы". Он пройдет в Казани 28 апреля - 10 мая, сообщает Росмолодежь.

Участие в сборе примут воспитанники военно-спортивных клубов, кадетских корпусов и классов, школ-интернатов с военно-спортивным уклоном, а также подразделений "Юнармии".

Ребята примут участие в патриотических и военно-спортивных, культурных и образовательных мероприятиях. Для них проведут командное первенство по воинскому многоборью, военно-тактическую игру с выполнением учебно-боевой задачи, мастер-классы и лекции по истории, дни культуры, молодежную школу государственного управления.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# военно-патриотическое воспитание , кадеты , сбор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:43 18.04.2019Спасатели ликвидировали условный лесной пожар в Тобольском районе
20:32 18.04.2019РГО: волонтеров ждут в эколого-просветительских лагерях
20:21 18.04.2019Тюменцы оценили мастерство студентов в оригинальном жанре и хореографии
20:09 18.04.2019В Тюменской области стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений