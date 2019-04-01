Всероссийский сбор "СОЮЗ-2019- Наследники Победы" пройдет в Казани

| Фото: myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

Школьников 14-17 лет соберет ХVI Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "СОЮЗ-2019 – Наследники Победы". Он пройдет в Казани 28 апреля - 10 мая, сообщает Росмолодежь.

Участие в сборе примут воспитанники военно-спортивных клубов, кадетских корпусов и классов, школ-интернатов с военно-спортивным уклоном, а также подразделений "Юнармии".

Ребята примут участие в патриотических и военно-спортивных, культурных и образовательных мероприятиях. Для них проведут командное первенство по воинскому многоборью, военно-тактическую игру с выполнением учебно-боевой задачи, мастер-классы и лекции по истории, дни культуры, молодежную школу государственного управления.