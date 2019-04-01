О гепатите расскажут в школе здоровья "Эндоса"

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Школа здоровья "Вирусные гепатиты, острые и хронические, симптомы заболевания, методы диагностики и лечения. Как защитить себя от гепатита?" 25 апреля, сообщает пресс-служба КДЦ "Эндос".

Ежегодно в Тюменской области количество пациентов с вирусными гепатитами увеличивается на 3-9 % (в 2018 г. выявлено 868 человек). На данный момент количество пациентов, состоящих в регистре, составило 26 тыс. 754 человек.

Читать лекцию будет врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением центра Денис Селезнев. Он расскажет участникам Школы, что такое гепатит, как протекает заболевание, какими осложнениями опасно. Как всегда, акцентирует внимание на том, как проявляются и как профилактировать вирусные гепатиты. Также даст общую характеристику ситуации в мире, и в России, и Тюменской области.

В конце своего выступления ответит на вопросы о диагностике, лечении, профилактике вирусных гепатитов.

"Вирусный гепатит - группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E, поражает миллионы людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени. Опасность гепатита в том, что в ряде случаев на ранней стадии болезнь протекает бессимптомно, - рассказал Денис Селезнев. - Чаще всего, инфицированные узнают о заболевании, когда оно переходит в хроническую форму. Поэтому важно выявить болезнь на начальном этапе, не допустить развития цирроза и избежать рака печени. Помните, заболевания гепатитами можно предупредить, а в случае инфицирования – излечиться полностью или добиться стойкой ремиссии заболевания".

Школа пройдет в КДЦ "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, кабинет 101) 25 апреля в 13 часов.