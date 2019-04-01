Юргинские выпускники активно сдают нормативы ГТО

| Фото: www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Учащиеся одиннадцатых классов первого корпуса Юргинской школы активно выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает администрация муниципалитета.

"Нормативы у школьников будут приниматься в несколько этапов, так как погода не позволяет сделать это за один день. Сегодня ребята испытали свои силы в отжимании, подтягивании, наклонах, прыжках в длину, поднимании туловища, рывке гири и стрельбе. Кто-то уже давно участвует в движении, но есть и те, кто пришел впервые. Каждый стремиться заработать золотой знак отличия, который даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз", – рассказала руководитель Центра тестирования ГТО в Юргинском районе Ирина Сабитова.

Многие выпускники отмечают, что сдача нормативов ГТО - это возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

"Я за здоровый образ жизни. Занятия спортом доставляют мне удовольствие, поэтому, не задумываясь, согласилась на предложение учителя физкультуры присоединиться к движению ГТО. К тому же, если удастся заработать отличительный знак, будет плюс к проходному баллу при зачислении в университет" , – поделилась выпускница Карина Мавлянова