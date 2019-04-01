  • 21 апреля 201921.04.2019воскресенье
  • USD63,9602
    EUR71,9232
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

В ремонт круговой противопаводковой дамбы в Увате вложат более трехсот миллионов рублей

Общество, 13:09 21 апреля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ремонт круговой противопаводковой дамбы в Увате начнется в 2019 году. На реализацию проекта будет направлено 300 млн рублей, сообщает администрация муниципального образования.

"Проектная документация на капитальный ремонт круговой дамбы в Увате была разработана в 2018 году. Уже отправлена заявка в ведомственный департамент на финансирование работ, - отметили в администрации. - Эта дамба построена в 1994 году, ее протяженность составляет 9,8 километра".

Все пять дамб Уватского района обследовала комиссия в составе представителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, Нижне-Обского бассейнового управления, управления МЧС России по Тюменской области и департамента недропользования. Они посетили гидротехнические сооружения в Увате, Алымке, Туртасе и Осиннике.

"Обследование проходит ежегодно в рамках подготовки области к безаварийному пропуску паводка. В этом году уже проведен осмотр дамб в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Ялуторовском и Абатском районах. Вообще есть те, которые необходимо приводить в порядок", – рассказала специалист департамента недропользования и экологии Тюменской области Светлана Смирнова.

Администрация Уватского района готовит заявку на финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию противопаводковых дамб в Осиннике и Алымке.

Напомним, в Увате и Демьянском находятся гидропосты по мониторингу уровня воды в реке. Максимальный подъем воды в Иртыше в районе с. Уват в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года: тогда вода поднялась до отметки 1 тыс. 3 см.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дамба , паводок , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 21.04.201922 апреля - события дня
17:44 21.04.2019Тюменские школьники исполнили роли исторических героев
16:13 21.04.2019Строительные специальности наиболее востребованы на тюменском рынке труда
15:57 21.04.2019Владельцам дач и частных домов напомнили о пожарной безопасности