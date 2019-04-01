В ремонт круговой противопаводковой дамбы в Увате вложат более трехсот миллионов рублей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ремонт круговой противопаводковой дамбы в Увате начнется в 2019 году. На реализацию проекта будет направлено 300 млн рублей, сообщает администрация муниципального образования.

"Проектная документация на капитальный ремонт круговой дамбы в Увате была разработана в 2018 году. Уже отправлена заявка в ведомственный департамент на финансирование работ, - отметили в администрации. - Эта дамба построена в 1994 году, ее протяженность составляет 9,8 километра".

Все пять дамб Уватского района обследовала комиссия в составе представителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, Нижне-Обского бассейнового управления, управления МЧС России по Тюменской области и департамента недропользования. Они посетили гидротехнические сооружения в Увате, Алымке, Туртасе и Осиннике.

"Обследование проходит ежегодно в рамках подготовки области к безаварийному пропуску паводка. В этом году уже проведен осмотр дамб в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Ялуторовском и Абатском районах. Вообще есть те, которые необходимо приводить в порядок", – рассказала специалист департамента недропользования и экологии Тюменской области Светлана Смирнова.

Администрация Уватского района готовит заявку на финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию противопаводковых дамб в Осиннике и Алымке.

Напомним, в Увате и Демьянском находятся гидропосты по мониторингу уровня воды в реке. Максимальный подъем воды в Иртыше в районе с. Уват в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года: тогда вода поднялась до отметки 1 тыс. 3 см.