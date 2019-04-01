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Тюмень вошла в список городов с самыми дешевыми отелями

Общество, 15:27 19 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От 714 рублей за ночь в гостинице недалеко от исторического центра города заплатит путешественник в Тюмени. Областная столица заняла шестую строчку рейтинга, составленного экспертами Aviasales, сообщает РИА Новости.

Специалисты сервиса проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов России и составили список самых выгодных маршрутов с точки зрения размещения. В исследовании участвовали отели с отдельными номерами, хостелы не учитывались.

Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.

Второе место рейтинга поделили четыре города: Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Здесь проживание в сутки стоит минимум 600 рублей с человека. При этом отели расположены в пределах двух-трех километров от главных достопримечательностей.

Также в рейтинг вошла Пермь, где стоимость проживания в гостинице начинается от 640 рублей за номер.

На четвертой строчке рейтинга —Уфа с показателем в 680 рублей. Замыкает пятерку бюджетных направлений Челябинск, где за ночь в отеле путешественник заплатит минимум 700 рублей.

Москва расположилась после Тюмени, заняв лишь седьмое место в рейтинге выгодных маршрутов. Стоимость столичных отелей начинается от 799 рублей за одноместное размещение.

С разницей в один рубль можно остановиться в отелях Нижнего Новгорода и Краснодара. Здесь проживание доступно от 800 рублей. Самые дешевые гостиницы Екатеринбурга предлагают размещение от 900 рублей в сутки. Последнее место рейтинга занял Омск, где туристу придется заплатить за номер в отеле минимум 960 рублей.

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# отели , путешествие , рейтинг

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