Организаторы Тотального диктанта объявили конкурс сочинений

| Фото: организаторов акции "Тотальный диктант" | Фото: организаторов акции "Тотальный диктант"

Стартовал конкурс сочинений "Как я писал Тотальный диктант", сообщают организаторы акции.

Для участия в конкурсе необходимо: написать на своей странице в "ВКонтакте" или Facebook текст на тему "Как я писал Тотальный диктант"; поставить на странице с текстом ссылку на сайт totaldict.ru и хештег #как_я_писал_тд с указанием номинации; добавить ссылку на сочинение комментарием к этому посту.

Сочинения на конкурс мы принимаем аж до 21 часа (мск) 30 апреля. Лучшее сочинение в каждой номинации выберет оргкомитет, победитель получит ценный приз: хрестоматию Тотального диктанта и сертификат на 1 тыс. рублей от книжного интернет-магазина "Лабиринт".

А сочинение, которое поразит нас больше всего, получит Гран-при ― новую книгу Тотального диктанта "Тотальный помощник", которая только вышла в издательстве "Эксмо".

Номинации конкурса сочинений:

1. #ТД_МалаяФорма.

2. #ТД_Лонгрид.

3. #ТД_Поэзия.

4. #ТД_ОригинальныйЖанр (фото, видео, сочинения в комиксах и так далее).

Все комментарии, не относящиеся к конкурсу сочинений, будут удаляться. Результаты конкурса сочинений будут названы 15 мая.