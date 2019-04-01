Организаторы Тотального диктанта объявили конкурс сочинений
Стартовал конкурс сочинений "Как я писал Тотальный диктант", сообщают организаторы акции.
Для участия в конкурсе необходимо: написать на своей странице в "ВКонтакте" или Facebook текст на тему "Как я писал Тотальный диктант"; поставить на странице с текстом ссылку на сайт totaldict.ru и хештег #как_я_писал_тд с указанием номинации; добавить ссылку на сочинение комментарием к этому посту.
Сочинения на конкурс мы принимаем аж до 21 часа (мск) 30 апреля. Лучшее сочинение в каждой номинации выберет оргкомитет, победитель получит ценный приз: хрестоматию Тотального диктанта и сертификат на 1 тыс. рублей от книжного интернет-магазина "Лабиринт".
А сочинение, которое поразит нас больше всего, получит Гран-при ― новую книгу Тотального диктанта "Тотальный помощник", которая только вышла в издательстве "Эксмо".
Номинации конкурса сочинений:
1. #ТД_МалаяФорма.
2. #ТД_Лонгрид.
3. #ТД_Поэзия.
4. #ТД_ОригинальныйЖанр (фото, видео, сочинения в комиксах и так далее).
Все комментарии, не относящиеся к конкурсу сочинений, будут удаляться. Результаты конкурса сочинений будут названы 15 мая.