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Виртуальный концертный зал открыли в Тобольске

Общество, 14:15 19 апреля 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Первый виртуальный концертный зал Тюменской области открыли в Тобольске, сообщает региональный департамент культуры.

Торжественное открытие первого виртуального зала в регионе состоялось в Доме культуры "Синтез" в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

Виртуальный зал начал работу онлайн-трансляцией со сцены Тюменской филармонии музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…". Национальный филармонический оркестр России под руководством известного дирижера Владимира Спивакова и победитель международных музыкальных конкурсов Иван Бессонов представили программу, посвященную творчеству П. И. Чайковского. Посетителями мероприятия стали более 300 человек.

В 2019 году виртуальные концертные залы также будут открыты в Ишиме и Тюмени.

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# виртуальный концертный зал , культура , Тобольск , Тюменская филармония

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