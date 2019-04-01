В Тобольске стартовала акция "Стена памяти"

| Фото: комитета по делам молодежи Тобольска | Фото: комитета по делам молодежи Тобольска

Открытие патриотической акции "Стена памяти" состоялось в Тобольске, сообщает городская администрация.

Тоболяки разместили фотографии родственников-фронтовиков на специальных стендах "Стены памяти" в ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Как рассказал председатель городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Габрусь, в 2019 году разработана новая программа "Бессмертные имена".

"В нашей стране 32 тысячи мемориальных комплексов, в которых похоронены семь миллионов солдат, а имена 4 миллионов 400 тысяч до сих пор не известны. Мы должны восстановить имена призванных на фронт и не вернувшихся с войны людей. Только в Тобольске числится 1 тысяча 497 пропавших без вести, которые призваны из нашего города", - отметил Владимир Габрусь.

Тоболяков приглашают к участию в патриотической акции. Для этого можно сделать копии документальных свидетельств об участниках Великой Отечественной войны – фотографий, наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов и принести их в "Жемчужину Сибири" для размещения на стендах "Стены Памяти". Выставка пробудет в ТРЦ по 15 мая. После этого материалы будут переданы на хранение в музей истории Боевой Славы.