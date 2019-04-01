Мобильный обзор: как фильм "Тобол" вдохновил туристов

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Жители 74 регионов России посетили Тобольск с начала весны. Их число сравнимо с половиной населения города. Аналитики МегаФона зафиксировали здесь в два раза больше туристов с сим-картами оператора, чем годом ранее. Чаще всего в Тобольск ехали из Башкортостана, Нижегородской, Московской, Омской и Самарской областей.

На всплеск посещения и мобильной активности в Тобольске мог повлиять недавно вышедший в российский прокат фильм "Тобол".

"Статистика оператора радует и подтверждает, что кинофильм вызвал огромный интерес у туристов. Одной из задач картины была популяризация Тобольска и Тюмени как туристических центров. Мы надеемся, внимание к истории края, петровской эпохе в целом будет расти, и город станет узнаваемой столицей сибирского туризма", – поделился Олег Урушев, продюсер киноленты "Тобол".

За месяц туристы – абоненты МегаФона – скачали столько трафика, что его хватило бы на непрерывный просмотр киноленты в режиме онлайн в течение 48 лет. И проговорили по телефону столько минут, что могли бы составить диалог продолжительностью 25 лет.

Для общения пользователи чаще выбирали мессенджеры Viber и WhatsApp, а из соцсетей предпочитали Инстаграм и ВКонтакте.

"Гости Тобольска могут пользоваться нашей сетью без ограничений. В прошлом году мы установили и модернизировали более 15 объектов связи и сохранили высокую скорость передачи данных на всей территории города. Дополнительно обеспечили покрытие на 300 километрах трассы Р404, в направлении Тюмень - Тобольск", – рассказал технический руководитель МегаФона в Тюменской области Андрей Жарков.

Добираться в Тобольск удобнее всего на автотранспорте. Трасса P404 – единственная федеральная дорога, соединяющая Тюменскую область с ХМАО-Югрой. ­ Направление Тобольск – Тюмень популярно: ежедневно выходит рейсовый автобус и электричка с железнодорожного вокзала. В пути абоненты МегаФона будут на связи.