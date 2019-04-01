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Школа для велосипедистов открылась в Казанском районе

Общество, 19:27 19 апреля 2019

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Для подготовительной группы Новоселезневского детского сада "Колокольчик" сотрудники ГИБДД организовали акцию "Велосипед", сообщает районный отдел госавтоинспекции.

Автоинспекторы провели уроки по правилам дорожного движения для начинающих велосипедистов. Они повторили назначение дорожных знаков, разобрали дорожные ловушки, и способы, как их избежать.

Ребятам было предложено проехать на самокате и велосипеде по фигуре "восьмерка".

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Дошколята рассказали о предназначении пешеходного перехода, о том, что ездить на велосипедах можно только по тротуару и в сопровождении взрослых. Им напомним, что перед тем как перейти дорогу, необходимо спешится с велосипеда и везти его рядом.

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Организаторы уверены, что подобные мероприятия способствуют снижению детского дорожно-транспортного травматизма на территории района.

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# безопасность , ГИБДД , дошколята , Казанский район , школа велосипедистов

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