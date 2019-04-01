Бюджетные организации Ярковского района получили награды конкурса "Золотая опора"

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Награды регионального конкурса "Золотая опора" бюджетным организациям Ярковского района Тюменской области торжественно вручили представители АО "Газпром энергосбыт Тюмень" совместно с заместителем главы Ярковского района по социальным вопросам Любовью Поляковой 18 апреля.

Как сообщает пресс-служба АО "Газпром энергосбыт Тюмень", так энергетики ежегодно публично благодарят потребителей электроэнергии – юридических лиц - за личный вклад в надежное и бесперебойное энергоснабжение, которое возможно только благодаря своевременным расчетам с поставщиком ресурса и разумному расходованию электроэнергии.

По словам начальника Тобольского межрайонного отделения АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Виктора Тайлакова, зачастую одними из самых проблемных групп потребителей в части своевременной оплаты электроэнергии являются организации бюджетной сферы. "Но учреждения Ярковского района на своем примере доказали: при эффективном руководстве можно не только своевременно платить поставщику ресурса, но и реализовать энергоэффективные мероприятия, идти в ногу со временем и использовать онлайн-площадки для быстрого и надежного взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией. Именно такие инициативы поощряет конкурс "Золотая опора", - резюмировал Виктор Владимирович.

Так, например, администрации Иевлевского сельского поселения в 2018 году удалось сократить расход потребления электроэнергии на 16 тысяч кВт*ч за счет установки светодиодных ламп на фонарях уличного освещения. В итоге поселение сэкономило 60 тыс. рублей в своем бюджете, а заодно стало победителем конкурса "Золотая опора" в номинации "Электричество – без расточительства".

Звание "Инновационный партнер" по праву завоевало МАУ "Культура", которое не только всегда добросовестно выполняет условия договора энергоснабжения, но и многие годы активно использует интерактивные сервисы при взаимодействии с энергосбытовой компанией, такие как "Личный кабинет клиента" для юридических лиц и электронный документооборот.

Главный приз конкурса – статуэтку "Золотая опора" – по итогам работы в 2018 году завоевала Ярковская средняя общеобразовательная школа. Учреждение признано победителем в номинации "Лучший потребитель электрической энергии-2018" среди организаций Ярковского района Тюменской области.

Напомним, ежегодный региональный конкурс "Золотая опора" с 2004 года организует и проводит АО "Газпром энергосбыт Тюмень", чтобы привлечь внимание общественности к важности своевременных расчетов с поставщиком энергоресурса и продемонстрировать примеры добросовестного сотрудничества организаций, которые являются опорой стабильности энергетической отрасли и локомотивом развития экономики города, округа и страны в целом. Основные критерии при выборе победителей – строгое исполнение договорных обязательств по оплате поставленной электроэнергии, соблюдение условий технического присоединения, совершенствование систем учета электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению, использование современных сервисов удаленной работы с лицевым счетом и электронного документооборота. За 15 лет наградами конкурса отмечены около 500 потребителей электроэнергии из числа юридических лиц на территории юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В Тюменской области торжественные церемонии награждения пройдут еще в трех муниципалитетах: в Тюмени, селах Исетском и Большое Сорокино.