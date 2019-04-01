Ландшафтные дизайнеры УФО обсудили мировые тренды по озеленению

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Отраслевое мероприятие для профессионалов озеленения и благоустройства Уральского федерального округа "Зеленый сезон-2019" состоялось в Тюмени. Более ста лидеров ландшафтного рынка из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Челябинска и Тобольска представили свои наработки.

Так, директор "Парк Декор" Юлия Булашева презентовала новую продуктовую линейку рулонного газона. В этом году компания готова предложить четыре сорта газона: "Премиум", "Стандарт", "Спорт" и "Индивидуальный" последний специалисты будут выращивать на площадях клиентов.

"Обмен профессиональным опытом — один из важных факторов развития любой отрасли. Нам в радость организовывать мероприятия, которые способствуют и профессиональному развитию игроков рынка, и будут работать на украшение наших городов, делая людей более счастливыми", - отметила она.

Среди организаторов мероприятия - питомник Ахмечет. Как считает руководитель компании Маргарита Ахмечет, главная миссия – продвигать современные подходы в озеленении и внедрять новые стандарты качества на посадочный материал для создания комфортной городской среды

"Такие мероприятия способствуют развитию всей зеленой отрасли. Мы с нашими партнерами, компанией "Парк Декор", сделаем "Открытие сезона" в подобным формате ежегодным мероприятием", - заверила она.

Перед профессиональным сообществом с докладами выступили кандидат сельскохозяйственных наук, директор московской компании "Грин Про" Михаил Гусев, руководитель подразделения "Зеленое строительство" компании "Парк Декор" Ольга Кочнева. Тюменский "Ландшафтный Клуб" презентовал Фестиваль Садов AstraGarden-2019, который вошел в сборник "72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

Как пишет "Комсомольская правда -Тюмень", встреча прошла в новом общественном пространстве "Ива Парк".