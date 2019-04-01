Тюменцы сыграют в финале международного Кубка по брейн-рингу

| фото Романа Рзаева | фото Романа Рзаева

Тюменская команда Романа Рзаева сыграет в финале международного Кубка НТВ по брейн-рингу. Игра состоится в эфире телеканала НТВ 28 апреля в 00.35 по местному времени. Помимо Тюмени за победу будут бороться представители Сколково, Мурманска и Йошкар-Олы.

Ранее тюменцы четыре игры подряд становились лидерами турнира. Затем, уступив в битве титанов сборной Сколково, они вошли в состав Высшей лиги, где и оставались на протяжении последних четырех игр.

Капитан тюменской команды Роман Рзаев рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, как идет подготовка к главной игре сезона. По его словам, после проигрыша команде Сколково у тюменцев было негативное состояние, но потом ребята собрались и успокоились.

"Мы понимали, что слишком долго находиться в лидерах турнира - это тоже не на руку. Поэтому хорошо, что мы сохранили энергию для финала. Настроение нервозное и боевое, потому что мы четыре игры просто сидели на трибунах. Плюс нас очень удивила команда Йошкар-Олы. У них сильный кнопочник, команда быстро соображает и принимает решения. Это серьезный показатель, но все же надеемся сыграть с Йошкар-Олой", - добавил Роман Рзаев.

В рамках финала в первом бою сыграют команды из высшей лиги, набравшие наименьшее количество баллов – Мурманск и Сколково. Победители этого боя сразятся с Тюменью. Затем выигравшая команда сыграет два боя с Йошкар-Олой. Лучшая по итогам игры команда станет обладателем международного Кубка НТВ по брейн-рингу.

Любовь Голышева