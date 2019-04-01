Тюменские интеллектуалы стали победителями международного Кубка по брейн-рингу

| фото Романа Рзаева | фото Романа Рзаева

Тюменская команда Романа Рзаева стала победителем международного Кубка НТВ по брейн-рингу. В финале, который состоялся в эфире телеканала НТВ 28 апреля, тюменцы в решающем турнире обыграли представителей Йошкар-Олы.

Напомним, в финал турнира пробились интеллектуалы из Тюмени, Сколково, Мурманска и Йошкар-Олы. В первом бою представители Мурманска убедительно обыграли ребят из Сколково. На следующем этапе сильнее оказались тюменцы, которые выиграли у команды Мурманска со счетом 5:3.

В "Битве титанов" сразились Тюмень и Йошкар-Ола. Первый бой тюменцы выиграли со счетом 5:1, второй – со счетом 5:3.

Как рассказал капитан тюменской команды Роман Рзаев, финал оказался сложным, но ребята справилась.

"Мы победили, несмотря на все трудности, каверзность вопросов и особое внимание к нам со стороны ведущего. Битва титанов, это как футбол, где есть два тайма. И если ты выигрываешь в первой игре, то важно также уверенно держать марку во второй. И мы эту марку додержали, было трудно, но каждая команда после финального боя подошла к нам и поблагодарила за игру", - отметил капитан тюменской команды.

В составе тюменской команды сыграли лучшие интеллектуалы Тюмени Роман Рзаев, Евгений Артемов, Владислав Тарасов, Святослав Косович, Майя Косович и Михаил Попов.

Роман Рзаев поблагодарил команду, которая снимала брейн-ринг, оппонентов и соперников. По его словам, игра была справедливой, честной и безобидной, ни у кого не возникло вопросов по поводу победителя.

"Нас благодарили не только другие команды, но и болельщики. Когда все спускаются с трибун, чтобы тебя обнять и поблагодарить, подходят люди из массовки, это непередаваемые эмоции", - добавил Роман Рзаев.

Он выразил надежду, что брейн-ринг и продолжат снимать. Это телевизионный проект, который вернулся и занял свое место на центральном телевидении. Кроме того, каждого из игроков тюменской команды видели в деле и, возможно, появятся другие проекты, куда пригласят ребят.

Любовь Голышева