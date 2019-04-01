Новый телескоп появился в обсерватории под Тюменью

фото: управление информационной политики Тюменского района фото: управление информационной политики Тюменского района

Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории "Старая башня" в селе Червишево Тюменского района.

"Сезонную паузу мы использовали для расширения наших возможностей, - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин. - У нас появился еще один телескоп. Он дает широкое поле зрения, с ним удобнее наблюдать протяженные объекты глубокого космоса. Скопления галактик и рассеянные звездные скопления помещаются в поле зрения этого телескопа полностью. Надеемся, что он позволит нам увидеть всю красоту этих объектов".

Посетителей обсерватории ждет еще одно новшество - готовится экспозиция старой техники для астрономических наблюдений.

Соб. инф.