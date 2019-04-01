Финал тюменской "Студенческой весны" покажут в прямом эфире

Фото: МТЦ "Космос" Фото: МТЦ "Космос"

Трансляцию гала-концертаXXIV Областной "Студенческой весны", который пройдет в Тюменской филармонии, можно будет посмотреть на официальном сайте Студвесны 22 апреля с 18 часов.

Кроме того, зрители смогут увидеть самые яркие и лучшие номера, показанные на протяжении всего фестиваля в направлениях "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр" и "Мода", сообщает "Мой портал".

После этого зрители увидят, как ведущие наградят победителей в каждом направлении золотыми призами и объявят состав тюменской делегации, которая представит область на 27-й Всероссийском фестивале "Студенческая весна", который пройдет в Перми с 14 по 18 мая.

Соб. инф.