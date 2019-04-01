Физическая активность препятствует старению мозга

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Даже два с половиной часа физической активности в неделю способны сократить риск развития деменции, данные американских исследователей приводит РИА новости со ссылкой на журнал JAMA.

Научная работа проводилась в Бостонском университете с 2016 года по февраль 2019. В исследовании участвовали 2 тыс. 354 человека. Эксперты выяснили, что регулярная физическая активность может улучшить не только физическое здоровье, но и умственное. По их словам, даже простые прогулки замедляют процессы старения мозга. Таким образом, риск заболеть деменцией у пожилых людей, ведущих активный образ жизни, ниже.

Наблюдения с использованием акселерометров, магнитно-резонансной томографии и подсчеты показали, что люди, чья активность насчитывала 150-300 минут в неделю, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю. На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил в неделю 7 тыс. 500 шагов и больше.