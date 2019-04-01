  • 20 апреля 201920.04.2019суббота
  • USD63,9602
    EUR71,9232
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северо-западный

Добросовестным путешественникам будет проще получить шенгенскую визу

Общество, 12:24 20 апреля 2019

www.turizm.ru | Фото: www.turizm.ru

Европейский парламент согласился реформировать правила выдачи виз для туристов с положительной визовой историей 17 апреля, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Европейский парламент принял предложение комиссии реформировать правила выдачи шенгенских виз, чтобы туристам с хорошей историей было проще получить визу для въезда в Европу на короткий срок", — говорится в документе.

Как отмечается, процедуру выдачи виз планируется упростить в течение года. Условия получения станут более гибкими: документы на оформление визы можно будет подавать за полгода, а срок ее действия для частых добросовестных путешественников постепенно увеличиваться от одного года до пяти лет. Кроме того, визовый сбор уменьшится с €60 до €40, а несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от визового сбора.

Уточняется, что теперь эти правила должен утвердить Совет ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# виза , Европа , путешествия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:19 20.04.2019Первый праздничный "пингвиний парад" пройдет в Моксковском зоопарке
12:49 20.04.2019Концессионное соглашение с компанией "Тюмень Водоканал" успешно реализуется в областном центре
12:28 20.04.2019Российские казаки вновь собралось на Большой Круг в Тюмени
12:24 20.04.2019Добросовестным путешественникам будет проще получить шенгенскую визу