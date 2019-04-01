Добросовестным путешественникам будет проще получить шенгенскую визу

| Фото: www.turizm.ru | Фото: www.turizm.ru

Европейский парламент согласился реформировать правила выдачи виз для туристов с положительной визовой историей 17 апреля, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Европейский парламент принял предложение комиссии реформировать правила выдачи шенгенских виз, чтобы туристам с хорошей историей было проще получить визу для въезда в Европу на короткий срок", — говорится в документе.

Как отмечается, процедуру выдачи виз планируется упростить в течение года. Условия получения станут более гибкими: документы на оформление визы можно будет подавать за полгода, а срок ее действия для частых добросовестных путешественников постепенно увеличиваться от одного года до пяти лет. Кроме того, визовый сбор уменьшится с €60 до €40, а несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от визового сбора.

Уточняется, что теперь эти правила должен утвердить Совет ЕС.