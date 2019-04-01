Первый праздничный "пингвиний парад" пройдет в Моксковском зоопарке

| Фото: moscowzoo.ru | Фото: moscowzoo.ru

На "Пингвиний парад" и эксклюзивную экскурсионную программу в Международный день пингвинов 25 апреля можно выиграть бесплатные билеты, сообщает Московский зоопарк.

В рамках "Пингвиньего парада" гости зоопарка впервые смогут присутствовать при переходе пингвинов из одного вольера в другой и увидеть этих птиц пере буквально на расстоянии вытянутой руки. Птицы в сопровождении специалисты-орнитологи пройдут по коридору, общая протяженность которого около 100 метров. Прежде подобные акции проводились за закрытыми дверями. Чтобы животные не испытывали стресса, количество зрителей ограничено до 50 человек. Ими станут победители интернет-конкурса "Всегда во фраке". Чтобы принять в нем участие, нужно отправить свое фото в костюме пингвина и написать о том, за что конкретно вы любите этих птиц.

По окончанию парада гостей зоопарка ждет интерактивная познавательная игра "О пингвинах разных континентов".

В основной программе праздника смогут принять участие все желающие. Их ждут тематические прогулки по территории, а также экскурсионные программы. Кроме того, гости зоопарка смогут присутствовать на специальных показательных кормлениях пингвинов. Также в рамках праздничной программы посетители смогут понаблюдать за кормлением и специальным тренингом у северных морских котиков и серых балтийских тюленей.

Бесплатные билеты на эксклюзивную экскурсионную программу, которая пройдет в 15 часов, получат 30 человек, набравшие наибольшее количество баллов в специальной праздничной онлайн-викторине.