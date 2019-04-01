Тюменцам советуют, как уберечься от клещей

С наступлением теплых дней в регионе появились клещи, которые являются переносчиками такой опасной болезней, как клещевой вирусный энцефалит, который чаще всего поражает нервную систему.

Самая надежная защита от этого недуга – вакцинация, но не стоит забывать и о таких мерах безопасности, как правильно подобранная одежда и репелленты. Особенно актуален этот совет специалистов в преддверии майских праздников. Собираясь на прогулку по парку или на пикник, лучше надеть закрытую обувь, носки и штаны, стягивающиеся резинкой снизу. Рубашка, куртка должны быть с длинным рукавом, а голову защитит кепка. Открытые участки тела нужно обработать репеллентами, сообщает "КП".

Во время пребывания на природе нужно периодически осматривать себя, детей и домашних животных. При этом особое внимание следует уделять открытым участкам тела, волосам и местам, где пролегают крупные сосуды – это подмышечные впадины, шея, сгибы локтей, колени, паховые складки. После возвращения с прогулки желательно постирать всю одежду, а волосы расчесать мелкой расческой. Приносить домой собранные на природе цветы не стоит - в них тоже могут скрываться опасные насекомые.

Соб. инф.